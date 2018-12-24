Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском крае

Сергей Собянин выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Пермском крае. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим своих близких. Он подчеркнул, что Москва скорбит вместе с ними. Также Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Максиму Решетникову.
В субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели сразу, они не пострадали. Остальные девять погибли, их личности установлены.
Накануне вечером, 23 декабря, спасатели подняли на поверхность тела погибших рабочих. Все они опознаны. Семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. К настоящему моменту уже задержаны четыре человека.
Спасатели готовят к эвакуации из горящей в Соликамске шахты тела горняков
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