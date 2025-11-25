Около 40 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Около 40 тысяч жителей Запорожской области остались без света после очередного удара ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Отключения затронули около 40 тысяч абонентов. Это Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Специалисты стараются восстановить энергоснабжение, работая в тяжелых условиях, так как сохраняется опасность повторных ударов. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

В середине ноября украинские подразделения нанесли еще один удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате была повреждена подстанция Васильевской РЭС.

На время проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.