Пятилетний ребенок выжил после нападения питона на юго-востоке Австралии – СМИ

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Пятилетний мальчик выжил после нападения трехметрового питона в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

По информации СМИ, инцидент произошел, когда ребенок прогуливался вокруг бассейна перед своим домом.

"Ни с того ни с сего трехметровый питон решил обхватить его лодыжку, и они оба скатились в бассейн. <...> Я видел, как из куста вышла большая черная тень, и, прежде ребенок достиг дна бассейна, змея полностью обернулась вокруг его ноги", – рассказал отец пострадавшего мальчика.

На помощь малышу пришел 76-летний дедушка. Он прыгнул в бассейн и вытащил внука из воды. Затем ногу ребенка освободили от хватки питона. Змею выпустили в ближайшие заросли. Ребенка осмотрели медики, ближайшие несколько дней он проведет на домашнем лечении.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину, которая работала сборщицей каучука. Пропажу заметили односельчане.

В ходе поисков они обнаружили ее сандалии, куртку и нож. Затем правоохранители нашли огромного семиметрового питона с раздувшимся животом.

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