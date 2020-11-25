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Москва 24

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Происшествия

15:38

Двухлетний мальчик в Подмосковье выпил уксусную кислоту и умер в больнице

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственным отделом по Сергиеву Посаду организована проверка по факту гибели двухлетнего ребенка в реанимационном отделении местной больницы. Уточняется, что мальчик был доставлен в медицинское учреждение с ожогом пищевода, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

"По предварительным данным, ребенок, оставшийся без присмотра родителей, выпил раствор уксусной кислоты. После чего мальчику незамедлительно были вызваны врачи", – говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка, после которой специалисты примут процессуальное решение.

Ранее врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, получившего ожоги 55% тела. В медучреждении рассказали, что ребенок уронил на себя кастрюлю с кипятком. Его доставили на санитарном вертолете в местную больницу в критическом состоянии.

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