СК проводит проверку по факту смерти ребенка в столичной школе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве во время урока физкультуры в школе умер ребенок, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 6 ноября. Девочка почувствовала себя плохо о время занятия и впоследствии скончалась. На месте происшествия работают следователи.

СК инициировал проверку по данному факту. Обстоятельства случившегося выясняются, идет допрос должностных лиц школы.

В мае 2018 года в школе в ТиНАО на уроке физкультуры скончалась 16-летняя девочка. Ей стало плохо во время занятий, и она потеряла сознание. Учитель попытался оказать первую помощь, но прибывшие на место врачи констатировали смерть.



