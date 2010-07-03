Административное здание загорелось на Бауманской улице

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Пожар произошел на втором этаже административного здания на улице Бауманской, доме 56 /17, строении 1. Из окон валит черный дым, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание происходит в помещении хостела на площади порядка 30 квадратных метров. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

На месте работают спасатели. Им удалось сбить открытое горение, проводится контрольное вскрытие конструкций.

Ранее человек погиб в результате пожара в квартире в столичном районе Ново-Переделкино. Возгорание произошло на втором этаже дома 21 по Боровскому шоссе.