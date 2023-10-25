Двух рабочих с АЭС "Фукусима-1" госпитализировали из-за заражения радиацией

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Два человека, которые очищали системы труб для удаления радиоактивных элементов из воды японской аварийной АЭС "Фукусима-1", попали в больницу из-за заражения радиацией. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на их одежду могла попасть загрязненная жидкость. Проверка установила, что уровень радиоактивного излучения на коже рабочих не падает до безопасных значений. В результате было принято решение отправить их в больницу.

В частности, следы зараженной воды нашли на одежде других трех рабочих, однако их не госпитализировали.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

27 августа местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

5 октября в Японии стартовала вторая фаза по сбросу в Тихий океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Уточнялось, что второй период сброса воды будет равен по длительности первому.

Всего в 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды.

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