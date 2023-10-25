В Москве таксист избил якутского актера Эрхана Нохоева и забрал у него телефон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист избил пассажира в Москве, отобрал у него телефон и скрылся, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел накануне. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По информации правоохранителей, пострадавшим оказался якутский актер Эрхан Нохоев.

Отмечается, что таксист напал на мужчину после того, как он не смог заплатить за проезд из-за заблокировавшегося телефона. Личность таксиста устанавливается.

Ранее сообщалось, что актер Павел Баршак получил травмы в ходе драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги в ЮЗАО Москвы. В результате актер обратился за медицинской помощью. Уточнялось, что у него диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки.

До этого Павел Баршак уже попадал в драку на Нагорной улице в начале июля. В тот раз его избили неизвестные, актера с травмами головы доставили в больницу.

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