Локальный режим ЧС ввели в Новороссийске из-за найденной мины 1957 года

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Новороссийские власти ввели локальный режим ЧС в связи с обнаруженной в Цемесской бухте корабельной противодесантной миной 1957 года. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Прилегающая территория в настоящее время оцеплена.

Корабельная противодесантная мина находится в море на глубине 10 метров и в полукилометре от берега. Ее подорвут в воде 26 октября.

Ранее стало известно, что ВС РФ во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли неразорвавшиеся иностранные снаряды Вооруженных сил Украины неподалеку от Запорожской АЭС. Снаряды находились рядом с ЗАЭС после "систематических обстрелов со стороны ВСУ".

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