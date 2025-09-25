25 сентября, 15:33Происшествия
В Подольске мужчина ударил женщину в лицо в присутствии ее ребенка
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В Подольске мужчина ударил женщину в лицо в присутствии ее ребенка, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
Инцидент произошел 24 сентября в магазине на улице Давыдова. Уточняется, что мужчина нанес пострадавшей несколько ударов по голове, когда она выходила из продуктового с ребенком.
Полицейские уже организовали проверку. Они принимают меры к установлению, розыску и задержанию злоумышленника.
Вместе с тем Подольская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по заявлению потерпевшей.
Ранее мужчина ударил прохожего ногой в лицо в подуличном переходе станции столичного метро "Варшавская". Он нанес удар незнакомцу умышленно в результате возникшего конфликта. По факту случившегося возбудили уголовное дело о побоях, расследование контролирует прокуратура Москвы.
