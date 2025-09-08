Группа мужчин напала на настоятеля храма в Подмосковье из-за замечания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкине, сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным СМИ, поводом для агрессии стало замечание, которое работник храма сделал нескольким мужчинам. Он указал, что они нарушают общественный порядок.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.

Вместе с тем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и всех установленных подробностях случившегося.

Ранее в Дмитрове задержали мужчину, который напал на подростков. Между несовершеннолетними и компанией молодых людей разгорелся конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил пострадавших 2011 и 2012 годов рождения.