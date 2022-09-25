Движение на Можайском шоссе затруднено из-за наезда машины на технику дорожных служб

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на Можайском шоссе в сторону области затруднено из-за наезда автомобиля на технику дорожных служб, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На Можайском шоссе, дом 29 при движении в сторону области автомобиль наехал на технику дорожных служб. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В Дептрансе, что движение транспорта в сторону области осуществляется по двум полосам из трех.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 82-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия движение на участке было осложнено, автомобили могли проехать по трем полосам из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

