Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В Москве восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе сбила иномарка. Ребенок госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сегодня в 15:00 на улице Покровке в районе домов 37–39 иномарка сбила несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшая госпитализирована", – рассказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что девочку сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. По факту случившегося организована проверка.

Ранее на севере столицы мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в две машины. После ДТП ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.