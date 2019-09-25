Экипаж загоревшегося у берегов Норвегии траулера эвакуировали

Моряков с загоревшегося у берегов Норвегии траулера "Бухта Наездник" эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в компании-судовладельце "Мурманский траловый флот".

Российское промысловое судно загорелось в порту Брейвика в муниципалитете Тромсе. Причиной пожара стало возгорание гидравлического масла. На борту судна находились 29 человек.

Судно "Бухта Наездник" – средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер". Построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение – 2878 тонн, длина – 64 метра, полная численность экипажа – 46 человек.

Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.