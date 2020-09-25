Пожар произошел в парке "Фили"

Фото: vk.com/moscowtop1

Пожар произошел в столичном парке "Фили", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Огонь полыхал на площади около 600 квадратных метров.

Как сообщают в МЧС, в парке горело кафе – из одноэтажного здания на Большой Филевской улице, доме 22, строении 15, шел густой черный дым.

В настоящее время пожар ликвидирован, информация о пострадавших не поступала.

Утром один человек погиб в результате пожара в многоэтажке в столичном районе Ясенево. Огонь вспыхнул в квартире 16-этажного дома по адресу Соловьиный проезд, дом 4, корпус 1. Площадь возгорания составила три квадратных метра.