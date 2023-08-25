Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на Шипиловской улице. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Девочка госпитализирована. Отец оставил малышку под присмотром его 13-летней родственницы и на момент инцидента в квартире отсутствовал", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Родителям напомнили о необходимости следить за детьми и попросили не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.

Ранее четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Зюзинской улице на юго-западе Москвы. Во время инцидента в квартире находились бабушка и дедушка девочки. В какой-то момент, оставшись без присмотра взрослых, девочка оперлась на москитную сетку и в итоге выпала из окна. Ребенку потребовалась госпитализация.



"Рейд 112": девушка выпала из окна жилого дома на улице Соколиной горы