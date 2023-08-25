Число погибших в крупной аварии в Армении увеличилось до 12

Фото: www.panorama.am

Число погибших в крупной автоаварии в Армении, произошедшей в ночь на 14 августа, достигло 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава страны.

"К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего в аварии человека, чье состояние оценивалось как крайне тяжелое", – сказано в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что еще один пострадавший в стабильно тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, а трое других лечатся в медучреждениях. Их состояние оценивается как стабильное средней тяжести.

ДТП произошло в ночь на 14 августа у села Ланджик. Группа ехала с экскурсионного тура по Западной Армении (территория Турции). На 90-м километре автотрассы Ереван – Гюмри микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате на месте погибли 11 человек, шестеро были доставлены в больницу, а состояние пяти из них врачи оценили как тяжелое и крайне тяжелое.

В МВД рассказали об авариях с участием иностранцев