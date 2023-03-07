Служебный автобус армянского правительства попал в ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Служебный автобус, который принадлежит правительству Армении, попал в ДТП. В результате аварии 11 человек пришлось госпитализировать, сообщает ТАСС.

"В результате аварии служебного автобуса с сотрудниками правительства в больницы доставлены 11 человек", – рассказали в МВД Армении.

Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Кстовском районе возле деревни Ржавка Нижегородской области. По словам министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова, в результате аварии погиб один человек.



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