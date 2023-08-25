ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Калужской областью – МО РФ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Бабынинским районом Калужской области беспилотник самолетного типа. Об этом сообщается в телерам-канале Минобороны РФ.

"25 августа около 12:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и возможных инфраструктурных разрушениях не сообщалось.

Минувшей ночью в Крыму пресекли попытку атаки 42 беспилотниками. Девять из них были уничтожены. Оставшиеся 33 БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.



МО РФ сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников, атаковавших Крым