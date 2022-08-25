МИД РФ надеется на проведение Кипром расследования нападения на россиянку в Ларнаке

25 августа, 18:44
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Россия рассчитывает на проведение объективного расследования властями Кипра нападения в Ларнаке на россиянку, сообщается на сайте МИД РФ.
"Крайне обеспокоены нападением 22 августа этого года в Ларнаке на участницу автопробега под эгидой Координационного совета российских соотечественников (КСРС) на Кипре, гражданку России Людмилу Чуйкову. Акция КСРС была приурочена ко Дню Государственного флага России и согласована с местными властями. Нападавшая – гражданка Украины И. Кривоус", – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Она также назвала подобные действия демонстрацией агрессивной русофобии за рубежом.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.
Он подчеркнул, что человечество должно помнить уроки страшной трагедии, порожденной нацизмом в XX веке. Также Путин отметил, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет огромное общественное и политическое значение.
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