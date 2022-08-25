Один человек погиб при опрокидывании лодки в Якутии

14:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Якутии в результате опрокидывания лодки с людьми погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что в Усть-Майском районе перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Судоводитель и двое пассажиров смогли выбраться из воды самостоятельно, а одна женщина утонула", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в поисках погибшей задействованы восемь человек, в том числе трое водолазов региональной службы спасения и один сотрудник госинспекции по маломерным судам МЧС РФ.
До этого в Сети писали, что утонувшая женщина находилась в Усть-Майском районе Якутии в командировке.
В минувшем июне военнослужащие Росгвардии спасли в Керченском проливе семерых человек. Первую группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега, после чего бойцы отправились им на помощь, чуть позже произошел аналогичный случай. Еще одну женщину спасли в районе Молодежного пляжа, когда та запуталась в рыболовной сети.
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