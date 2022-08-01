Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря. О происшествии сообщило следственное управление СК по Мурманской области в своем телеграм-канале.

"Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся лодке. Погибшие, 1992 и 1998 годов рождения, являлись жителями Зеленоборского", – говорится в публикации.

Специалисты в настоящее время проводят доследственную проверку.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.

