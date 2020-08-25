На станции "Москва Савеловская" полицейские задержали наркокурьера

Фото: цфоут.мвд.рф

На станции "Москва Савеловская" сотрудники полиции задержали пассажира, перевозившего наркотики, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"31-летний житель Московской области был доставлен в дежурную часть за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. В ходе досмотра у него обнаружили девять целлофановых пакетиков с порошкообразным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию, их содержимым оказалось наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 1,2 килограмма", – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что наркотики принадлежат другому гражданину, с которым нарушитель связывался через мессенджер. Задержанный должен был расфасовать содержимое на равные дозы и перепрятать.

"По словам мужчины, он и сам является наркозависимым. Работа нелегальным курьером помогает зарабатывать деньги на дорогое удовольствие. По месту жительства подозреваемого были также изъяты 3 килограмма запрещенных веществ", – рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, в особо крупном размере".

Ранее полицейские изъяли более 300 граммов мефедрона в Люберцах. В министерстве рассказали, что 20-летнего злоумышленника задержали в поселке Токарево. При личном досмотре у него изъяли сверток с порошком.