Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Режиссер Игорь Хомский погиб за три дня до своего дня рождения
Телеканал Москва 24 опубликовал видео с места аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский.
Авария случилась ранним утром 25 августа в Юрьевском переулке в столичном районе Лефортово. Мужчина на каршеринговом автомобиле въехал на полной скорости в припаркованный КамАЗ.
От полученных травм режиссер умер до приезда врачей. До своего 43-го дня рождения Хомский не дожил всего три дня. Режиссер оставил после себя несколько фильмов, в том числе "Неоконченный урок" и "Историю N". Самая известная его работа – сериал "Закон каменных джунглей". В 2019 году приступил к работе над картиной "Шаман".
В минувшую пятницу в центре столицы водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. С переломом костей таза, открытой черепно-мозговой травмой и в состоянии комы пострадавшую доставили в больницу.
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