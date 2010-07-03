Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Режиссер Игорь Хомский погиб за три дня до своего дня рождения

Телеканал Москва 24 опубликовал видео с места аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский.

Авария случилась ранним утром 25 августа в Юрьевском переулке в столичном районе Лефортово. Мужчина на каршеринговом автомобиле въехал на полной скорости в припаркованный КамАЗ.

От полученных травм режиссер умер до приезда врачей. До своего 43-го дня рождения Хомский не дожил всего три дня. Режиссер оставил после себя несколько фильмов, в том числе "Неоконченный урок" и "Историю N". Самая известная его работа – сериал "Закон каменных джунглей". В 2019 году приступил к работе над картиной "Шаман".

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

В минувшую пятницу в центре столицы водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. С переломом костей таза, открытой черепно-мозговой травмой и в состоянии комы пострадавшую доставили в больницу.

