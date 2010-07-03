Возгорание вблизи ЦНИИмаш в Королеве локализовали

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Возгорание вблизи территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве локализовано.

Пожар произошел днем в воскресенье, 25 августа. Сейчас пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию открытого горения.

"Возгорание произошло в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый Штейн". Здание расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ЦНИИмаш. Отмечается, что угрозы для работы научного учреждения не имеется. Никто не пострадал.

Огонь распространился по кровле неэксплуатируемого здания на площади более 100 квадратных метров.

В оперативной сводке МЧС говорится еще о нескольких пожарах на территории региона за последние сутки. Один человек пострадал при возгорании в квартире на улице Строителей в Видном. Еще один случай зафиксирован в городском округе Люберцы, на улице 8 Марта.

