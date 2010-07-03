СК начал проверку данных об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

15:33
15:33
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Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
СК проверит информацию СМИ о том, что в одном из медицинских центров Тюмени медики отказали в помощи пациентке с отеком Квинке. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным ведомства, у женщины началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу. Однако там пациентку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого девушку доставили в Областную клиническую больницу №1.
Очевидец снял происходящее на видео. "Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо "откапывать", наблюдать два часа как минимум", – говорит один из врачей.
Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Ее направили на амбулаторное лечение.
Следователи изъяли документацию в медучреждении.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области заявили, что инцидент будет детально рассмотрен.
"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района", – цитирует "Интерфакс" представителя минздрава. Отмечается, что ранее подобных случаев в этой больнице не происходило.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области врачей подозревают в халатности. В Областной клинической больнице имени Бурденко умерла мать троих детей Светлана Щанкина. Семья женщины заявляет, что несколько дней ей ставили неверные диагнозы. За время лечения от болезней, которых, по словам родственников, у нее не было Щанкина пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга.
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