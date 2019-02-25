Кто виноват в гибели директора школы из Пензенской области

Страшная трагедия случилась в семье жителей Пензенской области. Мать троих детей, директор школы Светлана Щанкина умерла в Областной клинической больнице имени Бурденко. Семья женщины заявляет, что несколько дней ей ставили неверные диагнозы. За время лечения от болезней, которых, по словам родственников, у нее не было, Светлана пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Семья усопшей считает, что даже после правильной постановки диагноза и операции за ней установили неправильный уход, что и привело к смерти. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. В свою очередь в краевом минздраве 25 февраля сообщили, что берут ситуацию на контроль. Узнайте, почему родственники Светланы боятся, что виновники смогут уйти от наказания.
Отказы госпитализировать
Сразу после Нового года, 1 января, у Светланы нестерпимо заболела голова, началась рвота. При этом, как заверяет семья, женщина не пила алкоголь и не получала травм головы. Обеспокоенная дочь вызвала скорую. По ее словам, машина с бригадой медиков приехала только через один час пятьдесят минут вместо положенных 20. В самой скорой извинились, пояснив, что долгое время не было свободных автомобилей.
Врачи скорой помощи измерили женщине давление, сняли ЭКГ, решили, что у пациентки гипертонический криз и сделали несколько уколов. "Пояснили, что причин для экстренной госпитализации нет, пару дней состояние будет неважным, но, когда стабилизируется, следует посетить терапевта или невролога по месту жительства", – рассказала порталу Москва 24 дочь Светланы.
Однако лучше Щанкиной не стало. Отец семейства пригласил 3 января знакомого фельдшера. Она заподозрила неладное и предположила инсульт. Щанкины вновь вызвали скорую. Хотя бригада скорой вновь не видела оснований для госпитализации, женщину все же доставили в пензенскую клиническую больницу номер шесть имени Захарьина из-за высокого давления.
"В приемном отделении к нам подошла дежурный врач-невролог для первичного осмотра. Осмотр проводился визуально и с помощью неврологического молотка (постукивания, укалывания), длился буквально три минуты, после чего невролог сделала заключение, что это остеохондроз, она пропишет лечение, и нам можно будет ехать домой", – вспоминает старшая дочь.
Пациентке сделали флюорографию, попытались поставить капельницу. Правда, по словам дочери Светланы, в вену толком не попали: рука начала вздуваться. Женщине пришлось самой идти на поиски медперсонала, так как докричаться ни до кого она не смогла. "Считаю данный инцидент неприемлемым для отделения неврологии, в котором лежат больные с повышенным артериальным давлением и риском острого нарушения мозгового кровообращения", – подчеркнула дочь Щанкиной.
4 января Светлане ставили уколы, когда видели, что ей совсем плохо, дважды брали кровь из вены. По словам дочери Щанкиной, "никаких других обследований не проводилось, в чем заключалось лечение – непонятно".
"Ошибочный диагноз, поставленный дежурным врачом-неврологом, отсутствие необходимых обследований головного мозга и сосудов головного мозга при жалобах на нестерпимую боль, неверно назначенное лечение – все это, по моему мнению, стало причиной ухудшения состояния моей мамы. Это отняло у нас драгоценное время, за которое, я уверена, можно было бы предпринять действия по сохранению ее жизни и здоровья, не получив столь серьезных последствий, которые привели к летальному исходу", – убеждена девушка.
Упущенное время
Уже 5 января состояние Светланы резко ухудшилось. Было принято решение о переводе пациентки в областную клиническую больницу имени Бурденко. Однако ждать реанимационную скорую помощь пришлось несколько часов, по словам дочери женщины.
Наконец, в больнице имени Бурденко сотрудники заподозрили у Светланы разрыв аневризмы сосудов головного мозга, и назначили обследование сосудов головного мозга – ангиографию с помощью компьютерной томографии (КТ). Исследование подтвердило подозрения: один разрыв и две аневризмы, которые еще не успели разорваться.
Лишь утром следующего дня Щанкину прооперировал местный нейрохирург. До 18 января состояние женщины постепенно улучшалось. Но тогда никто в семье не знал, что после операции положено носить эластичные бинты или компрессионные чулки, чтобы избежать образования тромба. По словам дочери женщины, к сожалению, не позаботились об этом и медики.
К 19 января Светлана жаловалась на онемение правой стороны тела и боль в правой ноге. Однако врачи списали это на послеоперационное состояние, рассказывает дочь женщины. На 24 января Щанкиной была назначена итоговая ангиография, а на 25 – выписка. Но чуда не произошло. В ночь на 24 января женщина скончалась. Патологоанатом, помимо прочего, указал в причине смерти тромбоз нижних конечностей.
"Ни одна из больниц перед нашей семьей не извинилась. Хотя я оставляла им свой телефон для связи. А по факту мне даже не сообщили о смерти мамы", – заключила девушка.
Сейчас она вынуждена закрыть доступ к своему профилю "ВКонтакте", так как ей приходят угрозы и оскорбления, а не только соболезнования.
Поиск виновных
Семья Щанкиной обратилась с заявлением в следственный комитет (письмо в СК есть в распоряжении редакции портала Москва 24). Они также намерены обратиться во все инстанции, уполномоченные найти виновных в случившемся и наказать их.
На сайте следственного комитета по Пензенскому краю появилось сообщение, что по факту случившегося начата проверка. Рассматриваемая версия – "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
"В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям (бездействию) работников скорой медицинской помощи и врачей пензенских больниц", – говорится в сообщении.
Порталу Москва 24 удалось дозвониться до руководства больницы, где умерла женщина, однако они отказались давать комментарии, сославшись на то, что только Минздрав уполномочен что-либо говорить по этому поводу.
В свою очередь, в краевом Минздраве не остались в стороне от трагедии и взяли ситуацию на контроль. "Нам пришел запрос. Началась проверка по факту оказания медицинской помощи пациентке в лечебных учреждениях Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, клинической больнице номер шесть имени Захарьина, а также в областной клинической больнице имени Бурденко. В соответствии с законодательством, срок проведения проверки составит 30 календарных дней", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.
Как диагностируют и лечат аневризму
Кандидат наук, врач лучевой диагност (КТ и МРТ) Галина Трусова, работавшая с крупными московскими больницами, сообщила порталу Москва 24, что "при жалобах на долгую нестерпимую головную боль и рвоту, первое, что обычно приходит на ум – это подозрение на аневризму". "Не знаю достоверно, как именно обследовали женщину в Пензе, но когда аневризма начинает кровить, появляются именно такие боли. От этого умер, например, актер Андрей Миронов", – отметила Трусова.
По ее словам, обычно в таких случаях и при таких симптомах следующий шаг медиков – отвезти на скорой пациента в отделение КТ на обследования, "минуя оформление в приемном отделении".
Что касается эластичных бинтов или компрессионных чулок, заведующий 25-м оперблоком первой градской больницы имени Пирогова, врач-нейрохирург Данияр Чориев пояснил порталу Москва 24, что после операций во всех больницах заведено по-разному. "Например, если к нам в больницу поступает пациент, перед операцией ему либо наматывают бинты, либо надевают чулки. А потом он в них постоянно находится. После операции, если никаких тромбозов нет, на третьи-четвертые сутки они снимаются", – рассказал нейрохирург.
Он добавил, что в некоторых больницах делают только профилактику тромбообразования. Если пациент лежачий, то колют в живот антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови, из-за которого может возникнуть тромбоз). "Возможно, достаточно и этого. Но у нас в больнице помимо них используют бинты или чулки", – заключил специалист. То есть в случае со Светланой, вероятно, ей сделали уколы, препятствующие свертыванию крови, но не надевали на нее чулки, что допустимо в некоторых больницах.
При этом оба специалиста отметили, что окончательные выводы о том, как должно было проводиться лечение Светланы, можно сделать только после ознакомления с историей ее болезни.