Кто виноват в гибели директора школы из Пензенской области

Страшная трагедия случилась в семье жителей Пензенской области. Мать троих детей, директор школы Светлана Щанкина умерла в Областной клинической больнице имени Бурденко. Семья женщины заявляет, что несколько дней ей ставили неверные диагнозы. За время лечения от болезней, которых, по словам родственников, у нее не было, Светлана пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Семья усопшей считает, что даже после правильной постановки диагноза и операции за ней установили неправильный уход, что и привело к смерти. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. В свою очередь в краевом минздраве 25 февраля сообщили, что берут ситуацию на контроль. Узнайте, почему родственники Светланы боятся, что виновники смогут уйти от наказания.

Фото: личный архив дочери Светланы

Отказы госпитализировать

Сразу после Нового года, 1 января, у Светланы нестерпимо заболела голова, началась рвота. При этом, как заверяет семья, женщина не пила алкоголь и не получала травм головы. Обеспокоенная дочь вызвала скорую. По ее словам, машина с бригадой медиков приехала только через один час пятьдесят минут вместо положенных 20. В самой скорой извинились, пояснив, что долгое время не было свободных автомобилей.

Врачи скорой помощи измерили женщине давление, сняли ЭКГ, решили, что у пациентки гипертонический криз и сделали несколько уколов. "Пояснили, что причин для экстренной госпитализации нет, пару дней состояние будет неважным, но, когда стабилизируется, следует посетить терапевта или невролога по месту жительства", – рассказала порталу Москва 24 дочь Светланы.

Однако лучше Щанкиной не стало. Отец семейства пригласил 3 января знакомого фельдшера. Она заподозрила неладное и предположила инсульт. Щанкины вновь вызвали скорую. Хотя бригада скорой вновь не видела оснований для госпитализации, женщину все же доставили в пензенскую клиническую больницу номер шесть имени Захарьина из-за высокого давления.

"В приемном отделении к нам подошла дежурный врач-невролог для первичного осмотра. Осмотр проводился визуально и с помощью неврологического молотка (постукивания, укалывания), длился буквально три минуты, после чего невролог сделала заключение, что это остеохондроз, она пропишет лечение, и нам можно будет ехать домой", – вспоминает старшая дочь.





дочь Светланы Я настояла на госпитализации, так как на тот момент маме было уже сложно даже сидеть, постоянно запрокидывалась голова, была слабость в конечностях.

Пациентке сделали флюорографию, попытались поставить капельницу. Правда, по словам дочери Светланы, в вену толком не попали: рука начала вздуваться. Женщине пришлось самой идти на поиски медперсонала, так как докричаться ни до кого она не смогла. "Считаю данный инцидент неприемлемым для отделения неврологии, в котором лежат больные с повышенным артериальным давлением и риском острого нарушения мозгового кровообращения", – подчеркнула дочь Щанкиной.

4 января Светлане ставили уколы, когда видели, что ей совсем плохо, дважды брали кровь из вены. По словам дочери Щанкиной, "никаких других обследований не проводилось, в чем заключалось лечение – непонятно".

"Ошибочный диагноз, поставленный дежурным врачом-неврологом, отсутствие необходимых обследований головного мозга и сосудов головного мозга при жалобах на нестерпимую боль, неверно назначенное лечение – все это, по моему мнению, стало причиной ухудшения состояния моей мамы. Это отняло у нас драгоценное время, за которое, я уверена, можно было бы предпринять действия по сохранению ее жизни и здоровья, не получив столь серьезных последствий, которые привели к летальному исходу", – убеждена девушка.

Упущенное время

Фото: личный архив дочери Светланы

Уже 5 января состояние Светланы резко ухудшилось. Было принято решение о переводе пациентки в областную клиническую больницу имени Бурденко. Однако ждать реанимационную скорую помощь пришлось несколько часов, по словам дочери женщины.

Наконец, в больнице имени Бурденко сотрудники заподозрили у Светланы разрыв аневризмы сосудов головного мозга, и назначили обследование сосудов головного мозга – ангиографию с помощью компьютерной томографии (КТ). Исследование подтвердило подозрения: один разрыв и две аневризмы, которые еще не успели разорваться.

Лишь утром следующего дня Щанкину прооперировал местный нейрохирург. До 18 января состояние женщины постепенно улучшалось. Но тогда никто в семье не знал, что после операции положено носить эластичные бинты или компрессионные чулки, чтобы избежать образования тромба. По словам дочери женщины, к сожалению, не позаботились об этом и медики.

К 19 января Светлана жаловалась на онемение правой стороны тела и боль в правой ноге. Однако врачи списали это на послеоперационное состояние, рассказывает дочь женщины. На 24 января Щанкиной была назначена итоговая ангиография, а на 25 – выписка. Но чуда не произошло. В ночь на 24 января женщина скончалась. Патологоанатом, помимо прочего, указал в причине смерти тромбоз нижних конечностей.

"Ни одна из больниц перед нашей семьей не извинилась. Хотя я оставляла им свой телефон для связи. А по факту мне даже не сообщили о смерти мамы", – заключила девушка.





дочь Светланы Я узнала об этом, когда сама пришла в больницу, увидела пустую кровать и пошла в ординаторскую. Возможно, это халатная медицина.

Сейчас она вынуждена закрыть доступ к своему профилю "ВКонтакте", так как ей приходят угрозы и оскорбления, а не только соболезнования.

Поиск виновных

Фото: личный архив дочери Светланы

Семья Щанкиной обратилась с заявлением в следственный комитет (письмо в СК есть в распоряжении редакции портала Москва 24). Они также намерены обратиться во все инстанции, уполномоченные найти виновных в случившемся и наказать их.

На сайте следственного комитета по Пензенскому краю появилось сообщение, что по факту случившегося начата проверка. Рассматриваемая версия – "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

"В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям (бездействию) работников скорой медицинской помощи и врачей пензенских больниц", – говорится в сообщении.





СК по Пензенской области пресс-служба По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Порталу Москва 24 удалось дозвониться до руководства больницы, где умерла женщина, однако они отказались давать комментарии, сославшись на то, что только Минздрав уполномочен что-либо говорить по этому поводу.

В свою очередь, в краевом Минздраве не остались в стороне от трагедии и взяли ситуацию на контроль. "Нам пришел запрос. Началась проверка по факту оказания медицинской помощи пациентке в лечебных учреждениях Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, клинической больнице номер шесть имени Захарьина, а также в областной клинической больнице имени Бурденко. В соответствии с законодательством, срок проведения проверки составит 30 календарных дней", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.

Как диагностируют и лечат аневризму

Фото: личный архив дочери Светланы

Кандидат наук, врач лучевой диагност (КТ и МРТ) Галина Трусова, работавшая с крупными московскими больницами, сообщила порталу Москва 24, что "при жалобах на долгую нестерпимую головную боль и рвоту, первое, что обычно приходит на ум – это подозрение на аневризму". "Не знаю достоверно, как именно обследовали женщину в Пензе, но когда аневризма начинает кровить, появляются именно такие боли. От этого умер, например, актер Андрей Миронов", – отметила Трусова.

По ее словам, обычно в таких случаях и при таких симптомах следующий шаг медиков – отвезти на скорой пациента в отделение КТ на обследования, "минуя оформление в приемном отделении".





Галина Трусова врач Как правило, лучше перестраховаться и сделать КТ.

Что касается эластичных бинтов или компрессионных чулок, заведующий 25-м оперблоком первой градской больницы имени Пирогова, врач-нейрохирург Данияр Чориев пояснил порталу Москва 24, что после операций во всех больницах заведено по-разному. "Например, если к нам в больницу поступает пациент, перед операцией ему либо наматывают бинты, либо надевают чулки. А потом он в них постоянно находится. После операции, если никаких тромбозов нет, на третьи-четвертые сутки они снимаются", – рассказал нейрохирург.

Он добавил, что в некоторых больницах делают только профилактику тромбообразования. Если пациент лежачий, то колют в живот антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови, из-за которого может возникнуть тромбоз). "Возможно, достаточно и этого. Но у нас в больнице помимо них используют бинты или чулки", – заключил специалист. То есть в случае со Светланой, вероятно, ей сделали уколы, препятствующие свертыванию крови, но не надевали на нее чулки, что допустимо в некоторых больницах.

При этом оба специалиста отметили, что окончательные выводы о том, как должно было проводиться лечение Светланы, можно сделать только после ознакомления с историей ее болезни.