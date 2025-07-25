25 июля, 16:48Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в университете Нью-Мексико в США
Фото: 123RF/bumbledee
Стрельба произошла в студенческом городке американского Университета Нью-Мексико. В результате погиб один человек и еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию образовательного учреждения.
В администрации университета, пострадавший получил ранения, не угрожающие его жизни. Подозреваемый все еще на свободе и может быть на территории кампуса. Из-за этого обучающихся призвали укрыться в безопасном месте.
Ранее шесть человек пострадали из-за стрельбы в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо. Четверо были доставлены в больницы, еще двое приехали самостоятельно. Причем один из раненых находился в критическом состоянии.
Согласно предварительным данным, ЧП произошло в ходе конфликта между несколькими людьми.
Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе