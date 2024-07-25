CBS: полицейский в США застрелил афроамериканку, которая сообщила о грабителях

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Полицейский в Иллинойсе застрелил афроамериканку Соню Мэсси в ее доме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на CBS.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам правопорядка, она заявила, что к ней в дом пробрались грабители. Однако прибывшие на место правоохранители не обнаружили нарушителей.

Они зашли в дом к женщине для разъяснений. Полицейские разрешили хозяйке убрать кастрюлю с кипящей водой с плиты, после чего один из них начал кричать на Мэсси. Женщина попросила прощения, вернула кастрюлю на место и подняла руки. Когда она вновь попыталась взять посуду, сотрудник полиции выстрелил ей в лицо.

Стрелявший мужчина является помощником шерифа. Сейчас его обвиняют в убийстве, однако он не признает вину.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс в американском штате Арканзас, еще девять человек пострадали. В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших два сотрудника полиции, угрозы их жизни нет. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

