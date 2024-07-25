Sabah: В крови мотоциклиста, врезавшегося в байкершу МотоТаню, не нашли алкоголя

Фото: телеграм-канал SHOT

В крови турецкого мотоциклиста Онура Обута, в ДТП с которым погибла байкерша Татьяна Озолина (МотоТаня), не был найден алкоголь. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на протокол с места происшествия, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отмечает издание, именно мотоциклист виноват в смертельном ДТП, поскольку он врезался в байк Озолиной.

О смертельном ДТП стало известно в ночь на вторник, 23 июля. По информации СМИ, два мотоцикла столкнулись на трассе между городами Секе и Милас, затем один мотоцикл влетел в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

По факту гибели байкерши было заведено уголовное дело. Российское Генконсульство в Анталье пообещало, что поможет вернуть тело Озолиной на родину.

Следствие признало турка виновником аварии. По решению прокуратуры он был доставлен в суд, но отпущен под подписку о невыезде. Сам Обут на допросе утверждал, что смертельное ДТП произошло по вине девушки.