Психически больной мужчина в Дагестане убил сожительницу и покалечил себя ножом

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Дагестан"

Психически нездоровый мужчина убил сожительницу в дагестанском селе, нанеся множественные ножевые ранения себе и своей жертве. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"25 июля 2023 года в 15:57 в Дежурную часть Лакского отдела от участкового уполномоченного полиции поступило телефонное сообщение о том, что на обслуживаем им участке в селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом", – указано в сообщении.

После смерти жертвы мужчина нанес проникающие ножевые ранения не только женщине, но и себе. Сообщается, что участкового полицейского вызвали соседи, услышавшие крики из дома.

Согласно данным МВД, подозреваемый состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере с психическим заболеванием.

На данный момент он задержан и доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи.

До этого на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с 11 ножевыми ранениями. Сообщалось, что инцидент произошел в момент, когда погибший распивал алкоголь в квартире на 11-м этаже жилого дома совместно со своим знакомым 1992 года рождения. Второго мужчину обнаружили в квартире в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчина атаковал соседа из самодельного огнемета в приморском дачном товариществе