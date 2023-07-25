Чиновника задержали в Ленобласти после гибели человека под обрушившимся мостом в Луге

Фото: vk.com/Луга Life

Сотрудники правоохранительных органов задержали замглавы администрации Лужского района Ленинградской области по делу о гибели мужчины под обрушившимся пешеходным мостом. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) России.

"Следственными органами по факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Инцидент с обрушением моста в Луге произошел в ходе проведения историко-фольклорного фестиваля "Ольгины берега" на Набережной улице. Пешеходный мост обрушился после того, как на нем разместились многочисленные зрители.

По информации следствия, задержанный замглавы администрации района отвечал за организацию праздника. По факту произошедшего его уже допросили. Следствие намерено подать ходатайство об аресте чиновника.

Как сообщалось ранее, один человек погиб, три человека получили травмы в результате обрушения моста. Их госпитализировали в межрайонную больницу. Расследование уголовного дела продолжается.



В городе Луга Ленинградской области обрушился пешеходный мост