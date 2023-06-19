СК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком в парке Краснодарского края

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело было заведено после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего ребенок получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 18 июня на базе отдыха "Андреевский парк". В детской игровой зоне находились четыре батута, которые опрокинулись вместе с мальчиком, который пришел туда со своей матерью.

Ребенок получил травмы и был срочно госпитализирован, на данный момент угрозы его жизни и здоровью нет.

"Глава регионального ведомства Андрей Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что во вторник 30 мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Пострадали 15 человек, 1 женщина погибла.

Обрушение трибуны на территории гребного канала произошло в Ростове-на-Дону