Спасатели вытащили тонущего мужчину из Москвы-реки на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московски спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего 34-летнего мужчину. Его спасли в районе Капотня, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел вечером 25 июля.

"В 45 метрах от берега спасатели подняли из воды на борт катера обессилевшего мужчину и доставили его на спасательную станцию", – отметили в ведомстве.

Пострадавшему была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. С мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости купания в запрещенном месте, после чего его передали полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Большого Садового пруда на севере столицы тонущего мужчину. По словам пострадавшего, во время купания в запрещенном месте у него свело мышцы ног.