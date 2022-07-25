Движение на МКАД в районе развязки с Осташковской улицей затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием автомобиля и двух мотоциклов произошла на МКАД в районе развязки с улицей Осташковской. В районе ДТП затруднено движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На внешней стороне 90-го километра МКАД столкнулись автомобиль и два мотоцикла. Затруднено движение по двум полосам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала в ТиНАО. Авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино". От полученных травм пешеход скончался на месте.