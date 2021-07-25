Тоннель и некоторые участки дорог закрыты в Лондоне из-за подтоплений

20:18
Фото: Depositphotos/wittayayut
Тоннель и дорожная развязка закрыты из-за подтоплений на востоке Лондона, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения дорожно-транспортной полиции города.
Гроза с проливными дождями, вызвавшими подтопления начались в Лондоне во второй половине дня 25 июля.
"В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", – сказано в сообщении.
В устранении последствий дождя участвуют пожарные, которые сообщили о порядка 300 обращениях за помощью из-за подтоплений.
Кроме того, дорожно-транспортная полиция Лондона заявила о закрытии трассы А12, которая ведет на север города.
Ранее по меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, еще пятеро пострадали. Также уточняется, что из тоннеля метро, который оказался затопленным в результате наводнения, эвакуировали около 500 человек.
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