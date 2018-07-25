СК проведет проверку после опрокидывания катамарана с людьми в Хакасии

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Следственный комитет РФ проверит инцидент с опрокидыванием катамарана с пассажирами в Таштыпском районе Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По информации ведомства, в результате ЧП один человек погиб, а судьба остальных остается неизвестной.

Уточняется, что катамаран, на борту которого было шесть человек, перевернулся во время сплава по реке Она в Хакасии. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как пояснили в МЧС, для проведения поисковой операции в район ЧП планируют направить вертолет Ми-8.