СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

25 июля, 14:05
Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области
По факту гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета рядом с аэродромом Дракино в Серпуховском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По ее словам, передает Агентство "Москва", уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта". Представитель СК напомнила, что легкомоторный самолет потерпел крушение 24 июля в 15:20 в районе аэродрома Дракино.
Марковская также рассказала, что в рамках расследования дела сотрудники ведомства изъяли на аэродроме Дракино документы и электронные носители информации.
По информации СК, совершив правый разворот, воздушное судно потеряло скорость и начало падать. Среди возможных причин падения назвали неисправность техники, ошибку пилота и погодные условия.
Уточняется, что в момент катастрофы на борту самолета находились его командир – летчик испытатель третьего класса, а также пилот-инструктор. Оба они погибли.
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