СК начал проверку после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье

24 июля, 16:29
СК выяснил обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья, жертвами которого стали два человека, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
Она отметила, что спортивный самолет Zlin 326 упал около деревни Дракино. "На борту воздушного судна находились два человека. Оба погибли", – отметила Марковская.
Ранее о катастрофе сообщили в МЧС. Спасатели заявили о наличие пострадавших, однако источники в экстренных службах также свидетельствовали о погибших. Причины крушения самолета пока неизвестны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: