СК начал проверку после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье

СК выяснил обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья, жертвами которого стали два человека, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.

Она отметила, что спортивный самолет Zlin 326 упал около деревни Дракино. "На борту воздушного судна находились два человека. Оба погибли", – отметила Марковская.

Ранее о катастрофе сообщили в МЧС. Спасатели заявили о наличие пострадавших, однако источники в экстренных службах также свидетельствовали о погибших. Причины крушения самолета пока неизвестны.