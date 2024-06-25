Дарья Трепова этапирована в колонию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов)

Осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) увезли из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбывания наказания, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

"Подробностей не будет, ее увезли", – сказал он.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а еще 42 человека пострадали. Трепова принесла на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В конце января 2024 года суд приговорил Трепову к 27 годам заключения. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей. 20 мая апелляционный военный суд признал ее приговор законным.

