Один человек погиб из-за обстрела со стороны ВСУ центра Донецка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Один человек погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины центра Донецка. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Один человек погиб, есть раненые", - уточнил представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Удар был нанесен по району бизнес-центра "Акула".

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