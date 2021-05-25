Ангар загорелся на 800 "квадратах" в Подмосковье

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Пожар произошел в ангаре в деревне Тарасово в городском округе Павловский Посад Подмосковья, возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В 16:20 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время спасатели проводят проливку и разборку конструкций сооружения.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19. К месту происшествия был затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей. Для тушения пожара привлекали вертолет Московского авиационного центра Ка-32.