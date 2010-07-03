Два человека погибли при стрельбе около метро "Новые Черемушки"

Неизвестный открыл огонь у метро "Новые Черемушки". В итоге он смертельно ранил человека и покончил с собой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тела погибших с ранениями нашли прямо у входа в станцию.

Пока неясно, какое оружие было у мужчины. Сейчас на месте случившегося работают следователи.