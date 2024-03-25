Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Спасатели обнаружили без признаков жизни второго рабочего, который оказался под завалами на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "Русал") в Свердловской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на командира отряда филиала ФГУП "Военизированный горноспасательный отряд Урала" Игоря Куковякина.

Он заявил, что тело погибшего извлекли из-под завалов и поднимают на поверхность для передачи соответствующим органам.

Ранее прокуратура завела дело о халатности после обрушения на шахте "Пионер". Так, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора за последние два года во время проверок объекта не выявили имевшие место грубые нарушения закона о промышленной безопасности.

25 марта на шахте произошел прорыв породы и льда на глубине 97 метров. Это выше отметки, на которой находились горняки.

Следственный комитет РФ по Амурской области уже задержал управляющего директора рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности.

ЧП на руднике "Пионер" изначально случилось 18 марта. Из-за обвала горных масс 13 человек оказались под завалами. СК РФ по региону возбудил в связи с этим уголовное дело.

Спустя время стало известно, что на руднике обнаружили прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.

