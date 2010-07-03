Человек пострадал в ДТП с полицейской машиной на востоке столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ДТП с участием Kia и полицейского автомобиля произошло на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Автомобили лбами столкнулись утром 25 марта на улице Лосиноостровская. В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники полиции.