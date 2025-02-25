SHOT: россиянин выпал из окна гостиницы на Гоа

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин, проживающий в гостинице в индийском штате Гоа, выпал из окна на пальму и сломал позвоночник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 24 февраля в отеле Springfield Apartments, расположенном в курортном поселке Мандрем. Как заявили журналисты, 38-летний Сергей Бродский потерял сознание, перевалился через балкон и упал спиной на пальму, сломав из-за этого позвоночник. Мужчина некоторое время лежал под окнами гостиницы и громко кричал.

В результате к месту происшествия приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Через некоторое время россиянин скончался в больнице от полученных травм. Правоохранители приступили к расследованию данного инцидента.

Несколькими днями ранее четырехлетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. Инцидент произошел в жилом доме на улице Циолковского в Москве.

По данным столичной прокуратуры, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с высоты четвертого этажа. Малыша госпитализировали. Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

