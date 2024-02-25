Ракетная опасность отменена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность в Курском регионе была отменена. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Отбой ракетной опасности", – написал он.

Ракетная опасность сохранялась в Курской области около полутора часов после ее объявления.

В ночь на 24 февраля губернатор также сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности.