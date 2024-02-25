02:51Происшествия
Ракетная опасность отменена в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетная опасность в Курском регионе была отменена. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Отбой ракетной опасности", – написал он.
Ракетная опасность сохранялась в Курской области около полутора часов после ее объявления.
В ночь на 24 февраля губернатор также сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности.
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