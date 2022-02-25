Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение с оборудованием

12:20 (обновлено 25.02.2022 13:43)
Фото: телеграм-канал Mash
Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа Москвы.
"Хлопок газа в квартире на третьем этаже дома № 4А, корпуса 3, в 5-м проезде Подбельского на востоке столицы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования", – говорится в сообщении.
В результате произошедшего пострадал один человек, он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
14 февраля в жилом доме в подмосковных Люберцах произошел хлопок газа. В результате взрыва были выбиты входная дверь и остекление квартиры пятиэтажного дома. Конструкции здания при этом повреждены не были.
В Мособлгазе рассказали, что хлопок произошел из-за неосторожных действий одного из жильцов.
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