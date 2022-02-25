Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение с оборудованием

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Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа Москвы.

"Хлопок газа в квартире на третьем этаже дома № 4А, корпуса 3, в 5-м проезде Подбельского на востоке столицы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадал один человек, он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

14 февраля в жилом доме в подмосковных Люберцах произошел хлопок газа. В результате взрыва были выбиты входная дверь и остекление квартиры пятиэтажного дома. Конструкции здания при этом повреждены не были.

В Мособлгазе рассказали, что хлопок произошел из-за неосторожных действий одного из жильцов.

