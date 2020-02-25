У предпринимателя в Москве украли украшения, монеты и часы на 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы из сейфа в квартире предпринимателя украли ювелирные украшения, три монеты царской эпохи и наручные часы общей стоимостью более миллиона рублей, рассказали ТАСС в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Сходненской, доме 16. Неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее личный водитель украл из машины бизнесмена 10 миллионов рублей. Кража произошла, когда предприниматель отдыхал в ресторане на Лесной улице.