Сестра напавшего на директора школы в Южном Бутове рассказала о причине конфликта

Фото: vk.com/tipbutovo

Сестра напавшего на директора школы № 2109 Любовь Егорову рассказала порталу Москва 24 о причинах конфликта. По словам воспитательницы Альбины Власовой, ее перевели в другую дошкольную группу и уменьшили зарплату на семь тысяч рублей.





Альбина Власова сестра нападавшего Случилось то, что я одна воспитываю ребенка, я мать одиночка. Плюс со мной живет брат, который не работает не потому, что не хочет, а потому, что не платят. Мне сегодня дали подписать бумагу о том, что моя зарплата должна понизиться на семь тысяч, на каком основании, я не поняла.

Власова отметила, что семь тысяч рублей, на которые снизили зарплату, для семьи – "существенная сумма", поэтому брат не выдержал "несправедливости".

Директор московской школы № 2109 Любовь Егорова доставлена в больницу после нападения родственника одной из воспитательниц дошкольной группы. Педагога решили перевести в другую дошкольную группу.

Брат воспитательницы решил выяснить причины перевода. Утром в понедельник, 25 февраля, мужчина пришел на встречу с директором школы. Между ним и Егоровой произошел конфликт, в результате которого он применил силу. По некоторым данным, мужчина ударил директора школы пакетом, в котором был газовый ключ.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Егоровой была оказана первая медицинская помощь. Ее здоровью ничего не угрожает. Тем не менее директора школы доставили в больницу для тщательного медицинского обследования.