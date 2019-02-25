Сестра напавшего на директора школы в Южном Бутове рассказала о причине конфликта

Сестра напавшего на директора школы № 2109 Любовь Егорову рассказала порталу Москва 24 о причинах конфликта. По словам воспитательницы Альбины Власовой, ее перевели в другую дошкольную группу и уменьшили зарплату на семь тысяч рублей.
Случилось то, что я одна воспитываю ребенка, я мать одиночка. Плюс со мной живет брат, который не работает не потому, что не хочет, а потому, что не платят. Мне сегодня дали подписать бумагу о том, что моя зарплата должна понизиться на семь тысяч, на каком основании, я не поняла.
Альбина Власова
сестра нападавшего
Власова отметила, что семь тысяч рублей, на которые снизили зарплату, для семьи – "существенная сумма", поэтому брат не выдержал "несправедливости".
Директор московской школы № 2109 Любовь Егорова доставлена в больницу после нападения родственника одной из воспитательниц дошкольной группы. Педагога решили перевести в другую дошкольную группу.
Брат воспитательницы решил выяснить причины перевода. Утром в понедельник, 25 февраля, мужчина пришел на встречу с директором школы. Между ним и Егоровой произошел конфликт, в результате которого он применил силу. По некоторым данным, мужчина ударил директора школы пакетом, в котором был газовый ключ.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Егоровой была оказана первая медицинская помощь. Ее здоровью ничего не угрожает. Тем не менее директора школы доставили в больницу для тщательного медицинского обследования.
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